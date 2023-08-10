Mac Studio M2 Max и M2 Ultra, продукты бренда Apple, анонсированные в июне, начали свои продажи в России.
Эти последние дополнения теперь доступны для покупки в розничном магазине Re: Store и на онлайн-платформе Ozon. Цена на эти устройства начинается от 250 000 рублей.
Стоит отметить, что официального импорта оборудования Apple в Россию нет. Продукция компании ввозится в страну в рамках инициативы по параллельному импорту.
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