Банк БРИКС собирается выпустить облигации на 6 млрд долларов

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Новый Банк Развития (НБР) БРИКС планирует в текущем году выпустить облигации на общую сумму в 6 миллиардов долларов. Четверть этой суммы будет выражена в юанях, как сообщил финансовый директор НБР, Лесли Маасдорп, в интервью агентству ТАСС.

Фото: openverse

"У нас есть годовой план финансирования, и в этом году мы намерены выпустить [облигации] в общей сложности на сумму 6 млрд долларов, четверть из которых будет в номинирована в юанях", — подчеркнул он.

В апреле НБР уже осуществил выпуск облигаций на 1,25 миллиарда долларов в долларовой номинации и на 1,3 миллиарда долларов в юанях. Согласно Маасдорпу, банку предстоит выпустить дополнительные ценные бумаги, чтобы выполнить намеченные финансовые планы.

Финансовый директор высоко оценил работу Дилмы Руссеф, бывшей президента Бразилии (2011-2016) и нынешнего руководителя НБР. Он выразил надежду на расширение деятельности Банка Развития БРИКС за пределами китайского фондового рынка под её руководством.

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