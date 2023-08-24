Финансист: рост СБП вызван ограничением размеров межбанковских комиссий

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Директор Делобанка Ирина Кузьмина объяснила, почему россияне стали чаще платить, используя Систему быстрых платежей.

Фото: "Moscow, Neglinnaya 12, Central Bank" by NVO is licensed under CC BY 2.5.

По словам эксперта, причин резко возросшей любви жителей РФ к СБП две: это ограничение размера комиссий между банками и рост количества оплат с использованием QR-кода.

"Одной из причин роста СБП может быть майское нововведение ЦБ — с 1 мая регулятор ограничил размеры межбанковских комиссий, а также комиссии, которые банки взимают за переводы физлиц через СБП в пользу юрлиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых. То есть, принимать оплату через СБП стало выгоднее, чем по карте", — объяснила Кузьмина, которую цитирует Газета.Ru.

В итоге количество торгово-сервисных компаний, подключённых к системе, увеличивается.

Помимо этого, покупатели оценили удобство оплаты через QR-коды, и всё чаще выбирают именно этот способ. Поэтому всё большее количество продавцов старается обеспечить им эту возможность.

По мнению эксперта, в дальнейшем число оплат через СБП и компаний, которые подключаются к сервису, будет расти, но уже не с такой скоростью.

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