Центральный банк поднял ключевую ставку с 8,5% до 12%

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Центральный банк России внепланово поднял ключевую ставку до 12,5%, в связи с повышением курса рубля, сообщает регулятор.

Фото: infinica.ru

Такое решение было принято впервые с февраля 2022 года, "с целью ограничения рисков для ценовой стабильности". Ранее, ключевая ставка составляла 8,5%.

Также источник сообщает, что на 7 августа показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%

"В среднем за последние три месяца текущий рост с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год. Такой же показатель базовой инфляции увеличился до 7,1%", — написано на сайте Центрального банка.

По мнению экспертов, внеплановое заседание было спровоцировано резким ослаблением рубля, который 14 августа пересек границу в 100 единиц к доллару США. После обеда его стоимость упала до 101 единицы, но к закрытию торгов он уже составлял 97,7 к доллару.

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