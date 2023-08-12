Тимонин: высокие цены на газ в Европе сохранятся из-за забастовок в Австралии

Биржевая стоимость природного газа на европейском рынке может оставаться высокой до конца текущего года из-за забастовок сотрудников австралийских предприятий сжижения сырья.

Фото: Fotodom. ru

Корреспонденты РИА Новости пишут об этом со ссылкой на старшего консультанта компании "Имплемента" Ивана Тимонина. Эксперт акцентировал внимание на том, что в минувшую среду котировки на газ на бирже ICE в Лондоне впервые с 21 июня превысили отметку в 450 долларов за 1000 "кубов". В процессе торговой сессии цена "голубого" топлива повышалась на 40 процентов — почти до 500 долларов, отметил Тимонин.

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