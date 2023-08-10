Правительство утвердило показатели работы с маркировкой по пяти группам товаров

2:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство Российской Федерации одобрило основные критерии оценки эффективности (КПЭ) работы федеральных органов исполнительной власти, применяя информацию и инструменты государственной системы маркировки "Честный знак".

Фото: Fotodom.ru/ REX

Эти показатели относятся к новым категориям товаров: упакованная вода, кресла-коляски, одежда, обувь и также биологически активные добавки (БАДы), как сообщила официальная пресс-служба Министерства промышленности и торговли России. Документ подчеркивает, что утвержденные КПЭ направлены на борьбу с незаконными действиями в сфере товарооборота, а именно на регулирование рынка и контроль за качеством и безопасностью товаров — выявление продукции с неудостоверенными характеристиками и отсутствующими разрешительными документами.

Среди основных показателей, уточненных в сообщении, включаются: регулирование рынка, сокращение объемов продажи просроченной и недокументированной продукции, продукции с недостоверным происхождением, а также продукции с некорректным использованным сырьем или аннулированными свидетельствами государственной регистрации.

Кроме того, для категории кресел-колясок разработаны отдельные показатели. Эти показатели включают в себя сокращение доли случаев, когда уполномоченные органы выдают гражданам замену из-за преждевременного износа ранее предоставленных кресел-колясок, и снижение объемов повторных продаж по государственным контрактам и через электронные сертификаты. Такие данные предоставлены Министерством промышленности и торговли.

Данное распоряжение обязывает органы власти периодически рассчитывать промежуточные значения показателей и представлять окончательные отчеты в правительство Российской Федерации. Ответственность за достижение этих показателей возложена на Роспотребнадзор и Министерство труда России. В будущем, этот перечень будет расширяться на все группы товаров, подлежащие обязательной маркировке, как указано в официальном пресс-релизе министерства. В феврале 2023 года были утверждены также показатели, касающиеся пива, напитков, производных от пива и отдельных видов низкоградусных алкогольных напитков, а также табачной продукции.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.