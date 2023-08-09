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Выгода оплаты вывоза мусора по факту пока неочевидна, если сравнивать с оплатой по нормативу

Экономика

С 1 сентября в российских регионах можно будет платить за вывоз мусора и по факту, и по нормативу, как это происходит сейчас.

Выгода оплаты вывоза мусора по факту пока неочевидна, если сравнивать с оплатой по нормативу
Фото: Пресс служба компании "Хартия"

При этом большинству граждан непонятно, является ли вывоз мусора по фактическому объёму более выгодным, пишет newizv.ru. Более того, этого не могут сказать точно даже специалисты.

"Механизм применения данного способа и механизм глобального перехода к такой системе еще законодательно и фактически не урегулирован. Никто пока не может точно спрогнозировать, как переход на оплату по фактическому накоплению повлияет на экономическую модель самого регоператора", — объяснили в "Невском экологическом операторе".

Эксперты пояснили, что если кто-то перейдёт на оплату по факту, а кто-то останется на расчётах по нормативу, например, высотки, не весь фактический мусор окажется оплаченным, возникнет перекос. Кроме того, необходимо вести строгий учёт отходов от конкретного дома, а для этого контейнерные площадки должны соответствовать нормам СанПина, чего нет сегодня.

Есть у новой системы и другие недоработанные моменты. Например, переход на оплату по факту требует раздельного сбора мусора, что, опять же, сегодня далеко не всегда соблюдается. Оплачивать вывоз мусора по факту резоннее всего будет небольшим домам, в которых мусора образуется не так много, и чья контейнерная площадка используется исключительно жильцами этих домов.

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Перерасчет платы за вывоз мусора с 1 марта 2023 года: разбираем новые правила
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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