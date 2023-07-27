У россиян появилась новая возможность оплачивать налоги

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

У граждан России появился новый удобный способ оплаты НДФЛ, земельного, транспортного налогов и налога на имущество.

Фото: pxhere. com

Как сообщило Министерство цифровой трансформации РФ в своем Telegram-канале, этот способ оплаты доступен через портал "Госуслуги".

С введением нового сервиса налогоплательщикам больше не нужно ждать бумажных уведомлений, посещать почтовые отделения или ходить в офисы Федеральной налоговой службы (ФНС). В министерстве уточнили, что данный сервис доступен исключительно для налогоплательщиков — физических лиц.

Для того чтобы воспользоваться данной услугой, физическому лицу необходимо дать свое согласие на получение налоговых уведомлений от ФНС.

Для этого необходимо подписать сформированное заявление с помощью приложения "Госключ" и дождаться подтверждающего сообщения о том, что согласие принято. В министерстве заверили, что налогоплательщики получат уведомления не позднее чем за 30 дней до 1 декабря — срока уплаты налога.

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