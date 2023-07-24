Проект благоустройства парка "Маяк" на Колыме получит еще 300 млн рублей

2:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

Проект комплексного благоустройства парка "Маяк", который реализуется в Магаданской области, получит еще 300 млн рублей. Об этом глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин доложил премьер-министру Михаилу Мишустину во время осмотра выставки форума "Развитие малых городов и исторических поселений", сообщает ТАСС.

Фото: pixabay.com

"Они выиграли сегодня 300 млн рублей", — сказал министр во время осмотра стенда этого проекта.

Проект "Маяк" участвовал во II Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды для регионов Дальневосточного федерального округа.

Михаил Мишустин посещал парк "Маяк" во время рабочей поездки в Магаданскую область в августе 2020 года.

О проекте: Знаковый для Магадана и его жителей проект финансируется из федерального бюджета — на эти цели выделено почти 543 млн рублей, в том числе 353 млн рублей — по единой президентской дальневосточной субсидии.

На побережье Нагаевской бухты создается пешеходный маршрут вдоль набережной. Завершено строительство I и II очередей парка. Выполнена реконструкция видовой площадки "Пирс". Обустроены автопарковки, зоны отдыха и спортивные площадки. Выполнена реновация жилого фонда.

Ведется строительство III очереди парка — создается культурно-общественный центр, пешеходный переход с панорамными видами.

В рамках IV очереди реконструкции запланировано создание дополнительных объектов, которые позволят учесть интересы людей различных социальных групп и возрастов. На Аллее имени адмирала А. И. Нагаева появятся пешеходный променад, связывающий все тематические площадки и функциональные зоны, точки торговли и общепита, площадки отдыха, детская игровая зона, экспозиционные площадки, каскадный фонтан, автомобильные парковки для посетителей.

Совместно с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики реализуется проект создания Морского туристического центра. В нем разместится общественный центр с различными зонами отдыха, гостиница, причальные сооружения, пирс, молы, слипы, места для обслуживания и хранения судов. Параллельно ведется работа по сносу ветхих строений и обновлению инженерной инфраструктуры.

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