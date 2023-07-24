Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Уже 152 человека заболели мышиной лихорадкой в Удмуртии
Алексей Рогозин прокомментировал атаки украинских беспилотников на Москву
Врач Горина заявила, что промывание носа морской водой может вызвать воспаления
Отдых в Белоруссии удивляет низкими ценами, красотой и тысячами озер
Стархит: Пашу отправился с семьей на роскошный отдых на Мальдивы
Жители Челябинской области перевели кибермошенникам почти 5 млн рублей
Федор Добронравов прокомментировал слухи о новом сезоне "Сватов"
Песков: службы безопасности РФ начеку на фоне увеличения числа атак украинских БПЛА
Уход за малиновым кустом: что любит эта ягода

Проект благоустройства парка "Маяк" на Колыме получит еще 300 млн рублей

2:35
Экономика

Проект комплексного благоустройства парка "Маяк", который реализуется в Магаданской области, получит еще 300 млн рублей. Об этом глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин доложил премьер-министру Михаилу Мишустину во время осмотра выставки форума "Развитие малых городов и исторических поселений", сообщает ТАСС.

Проект благоустройства парка "Маяк" на Колыме получит еще 300 млн рублей
Фото: pixabay.com

"Они выиграли сегодня 300 млн рублей", — сказал министр во время осмотра стенда этого проекта.

Проект "Маяк" участвовал во II Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды для регионов Дальневосточного федерального округа.

Михаил Мишустин посещал парк "Маяк" во время рабочей поездки в Магаданскую область в августе 2020 года.

О проекте: Знаковый для Магадана и его жителей проект финансируется из федерального бюджета — на эти цели выделено почти 543 млн рублей, в том числе 353 млн рублей — по единой президентской дальневосточной субсидии.

На побережье Нагаевской бухты создается пешеходный маршрут вдоль набережной. Завершено строительство I и II очередей парка. Выполнена реконструкция видовой площадки "Пирс". Обустроены автопарковки, зоны отдыха и спортивные площадки. Выполнена реновация жилого фонда.

Ведется строительство III очереди парка — создается культурно-общественный центр, пешеходный переход с панорамными видами.

В рамках IV очереди реконструкции запланировано создание дополнительных объектов, которые позволят учесть интересы людей различных социальных групп и возрастов. На Аллее имени адмирала А. И. Нагаева появятся пешеходный променад, связывающий все тематические площадки и функциональные зоны, точки торговли и общепита, площадки отдыха, детская игровая зона, экспозиционные площадки, каскадный фонтан, автомобильные парковки для посетителей.

Совместно с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики реализуется проект создания Морского туристического центра. В нем разместится общественный центр с различными зонами отдыха, гостиница, причальные сооружения, пирс, молы, слипы, места для обслуживания и хранения судов. Параллельно ведется работа по сносу ветхих строений и обновлению инженерной инфраструктуры.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Парк «Маяк» объявили «Территорией молодых»
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Популярное
Это было бы смешно, если бы не было страшно: Зеленский пригрозил России ответом за Одессу

Одесса — знаковый город для русской культуры. Поэтому киевский режим придумал и осуществил план по разрушению Спасо-Преображенского собора.

Киевский режим специально разрушил Спасо-Преображенский собор в Одессе
Моравецкий оспорил исторический факт о Польше, высказанный Владимиром Путиным
В Варшаве случилась истерика после слов Путина о Польше
Медики рассказали о тесте, который поможет распознать зависимость от солёной еды
В чём суть ночных ударов ВС РФ по инфраструктуре Одессы и Николаева
"100% верное решение": белорусские десантники довольны ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова ВСУ сдались на запорожском направлении. Какие пути открываются России? Петр Ермилин Автора "Марсельезы" обвиняли в плагиаторстве Сергей Лебедев
Как диета может снизить риск смерти на 25 процентов: в Гарварде нашли ответ
Ходаковский об обмане со стороны Турции: мы почти сознательно подставляемся
Польша ищет новые источники газа и нефти
Польша ищет новые источники газа и нефти
Последние материалы
Жители Челябинской области перевели кибермошенникам почти 5 млн рублей
Неприятный запах изо рта: причины и лечение
Федор Добронравов прокомментировал слухи о новом сезоне "Сватов"
Проект благоустройства парка "Маяк" на Колыме получит еще 300 млн рублей
Как узнать, перерегистрировал ли новый владелец автомобиль на себя
Песков: службы безопасности РФ начеку на фоне увеличения числа атак украинских БПЛА
Уход за малиновым кустом: что любит эта ягода
Цезий в морском окуне в 180 раз превышает норму у АЭС "Фукусима"
ЦРПТ и Россельхозбанк помогут фермерам внедрить маркировку продукции
Запуск серийного производства пистолета "Удав" ожидается до конца года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников