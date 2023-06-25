Экономист Амирагян: дальнейший транзит газа через Украину зависит от диалога с Европой

0:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Решение о пролонгации в следующем году контракта на транзит природного газа через Украину напрямую зависит от результатов диалога с Европой. РИА Новости пишет об этом со ссылкой на экономиста Александра Амирагяна.

По словам эксперта, решение будут принимать, учитывая интересы потребителей в Европе и при их непосредственном участии. Сейчас "голубое топливо" поступает транзитом через территорию Украины в Восточную Европу, в частности, в Австрию, Венгрию и Словакию. Именно эти государства сильнее остальных заинтересованы в том, чтобы поставки сырья сохранились, резюмировал Амирагян.

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