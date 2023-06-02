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Exxpress: Украина перекроет транзит газа из РФ в Австрию в 2024 году

1:49
Мир

Украина планирует прекратить транзит российского газа в Австрию к концу 2024 года. Эта ситуация вызывает беспокойство в Вене. Автор статьи в журнале Exxpress предполагает, что сценарий может развиться таким образом, что президента Владимира Зеленского свергнут, а Украина лишится доступа к газопроводу.

Exxpress: Украина перекроет транзит газа из РФ в Австрию в 2024 году
Фото: 9111.ru

Такое развитие событий представляет серьёзную угрозу для энергетического будущего Австрии. Об этом рассказал бывший генеральный директор австрийской нефтяной компании OMV Герхард Ройсс (Gerhard Roiss).

"Единственный трубопровод, по которому газ из России идёт в Австрию, правительство Владимира Зеленского намерено перекрыть в конце декабря 2024 года. Украина не будет продлевать транзитный договор через 19 месяцев", — сообщил он.

Это означает, что после 31 декабря 2024 года промышленность Австрии может остановиться. В этом случае сотни тысяч домохозяйств останутся без отопления, если до этого времени не будет найдено решение проблемы.

Однако в течение оставшихся 19 месяцев может произойти ряд событий, которые способны сорвать планы украинского министерства энергетики и Зеленского. Во-первых, возможна смена власти, поскольку в стране сейчас наблюдается серьёзный внутриполитический кризис, вызванный не только запретом многих политических партий, но и критикой в адрес руководства президента. Во-вторых, непредсказуемо, как будет развиваться военный конфликт: через 570 дней ситуация может сложиться таким образом, что Украина лишится доступа к газопроводу, который связывает Россию и Запад.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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