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Kpler: Китай и Индия усиливают конкуренцию за российскую нефть

1:58
Экономика

Российские экспортёры нефти снизили скидку на сорт Urals по отношению к североморскому бенчмарку Brent. Дисконт сократился до десяти долларов за баррель, отмечают в аналитическом агентстве Kpler.

Снижению дисконта способствует усиление конкуренции за поставки российской нефти между китайскими и индийскими компаниями, утверждают в агентстве.

По словам главы отдела нефтяной аналитики Kpler Виктора Катона, новые покупатели российской нефти появляются в Пакистане, Шри-Ланке, на Кубе.

Страны Юго-Восточной Азии, такие как Таиланд и Индонезия, продолжают "заигрывать с российскими экологически чистыми продуктами", но "пока воздерживаются от импорта сырой нефти".

В то же время, отмечают аналитики агентства, значение европейского рынка для российских экспортёров нефти продолжает снижаться. Что вполне логично, учитывая, что Евросоюз ввёл эмбарго на поставки российской нефти морским путём, а также поддержал потолок цен на нефть из РФ.

Согласно указу президента России, запрещены поставки нефти и нефтепродуктов частным и юридическим лицам, поддержавшим ограничение цены на нефть.

Отметим, исполнительный директор компании Indian Oil Винод Кумар, который присутствовал на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил, что Индия будет наращивать импорт российской нефти. Причём в значительных объёмах.

"Доля импорта российской сырой нефти, которая составляла менее двух процентов в 2021–2022 годах, увеличилась в 2023 году в десять раз — до 20 процентов в корзине импорта сырой нефти. Ожидаю, что в период 2023–2024 годов она составит 30 процентов", — отметил Винод Кумар.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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