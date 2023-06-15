Экономист Кикевич объяснил, как получать пенсию ещё до выхода на неё

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономист Сергей Кикевич проинформировал о праве российских граждан забирать накопительную часть пенсии до выхода на неё.

Фото: Fotodom.ru

Как пояснил специалист, трудовая пенсия доступна для получения только после достижения определённого возраста и при наличии нужного количества баллов. По его словам, на накопительную часть пенсии такие правила не распространяются.

"Её можно получать раньше, не дожидаясь официального возраста выхода на пенсию, а уже в 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин", — уточнил эксперт в беседе с URA.RU.

По словам профессора Финансового университета при правительстве России Александра Сафонова, граждане могут оформить досрочный выход на пенсию, если их работа связана с вредными или опасными для здоровья условиями.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что в 2025 году пенсии в РФ будут проиндексированы дважды — в феврале и апреле.