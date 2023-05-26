В Европе стоимость газа достигла минимума более чем за два года

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цена газа в Европе опустилась ниже $280 за тысячу куб. м, что стало минимальным показателем за последние два года. Согласно информации, стоимость голубого топлива обвалилась за день более, чем на 10 процентов.

Фото: Fotodom.ru/DP

Об этом свидетельствуют результаты биржевых торгов за минувший четверг.

"Цена газа в Европе снижается на фоне высокой заполненности газовых хранилищ, рекордных поступлений сжиженного природного газа и тёплой погоды", — передаёт ТАСС.

Кроме прочего, наполнение ПХГ европейские страны закончили в апреле, но стоимость топлива продержалась ещё на средней отметке практически до конца мая.

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