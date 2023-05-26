Цена газа в Европе опустилась ниже $280 за тысячу куб. м, что стало минимальным показателем за последние два года. Согласно информации, стоимость голубого топлива обвалилась за день более, чем на 10 процентов.
Об этом свидетельствуют результаты биржевых торгов за минувший четверг.
"Цена газа в Европе снижается на фоне высокой заполненности газовых хранилищ, рекордных поступлений сжиженного природного газа и тёплой погоды", — передаёт ТАСС.
Кроме прочего, наполнение ПХГ европейские страны закончили в апреле, но стоимость топлива продержалась ещё на средней отметке практически до конца мая.
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