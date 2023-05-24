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По моему хотению: Украина без спроса увеличила размер помощи Южной Кореи со $130 млн до $8 млрд

1:56
Экономика

Украина преувеличила размер обещанной властями Южной Кореи экономической помощи. Причём слово "преувеличила" очень неполно отражает всю ситуацию.

По моему хотению: Украина без спроса увеличила размер помощи Южной Кореи со 0 млн до млрд
Фото: REX/ Shutterstock

Ранее по итогам визита в Сеул вице-премьер Украины Юлия Свириденко заявила, что Киев может привлечь от Южной Кореи до восьми миллиардов долларов до конца 2024 года.

Выглядеть это, по её словам, должно было так: первый транш в размере до 300 миллионов долларов от южнокорейского Фонда экономического развития и сотрудничества Украина могла бы получить в 2023 году.

Следующий транш, сообщила Свириденко, будет возможен в 2024 году, речь о сумме до трёх миллиардов долларов. И постепенно лимит возрастёт до восьми миллиардов, по версии украинского вице-премьера.

В Сеуле, узнав о заявлении Свириденко, очень удивились. Настолько, что срочно связались с Киевом и попросили внести правки в заявление вице-премьера.

В МИД Южной Кореи пояснили, что рассматривают предоставление Украине оборудования нелетального характера, такого как портативные рентгеновские аппараты и техника для разминирования, на сумму до 30 миллионов долларов в этом году, дополнительный кредит на сто миллионов долларов от Фонда экономического развития и сотрудничества проходит рассмотрение в министерстве финансов.

"Другие планы не объявлялись и не рассматривались", — цитирует ТАСС сообщение издания The Korea Times.

После обращения корейцев фраза про восемь миллиардов долларов из заявления Юлии Свириденко исчезла. Однако как отмечает корейское издание, дипломатам и чиновникам на данный момент так и не удаётся согласовать правку высказывания про 300 миллионов долларов.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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