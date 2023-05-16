Власть решает: РФ спасёт "лютая" приватизация или сталинская национализация?

2:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российскую экономику необходимо приспособить к санкционной войне и условиям проведения военной спецоперации. Этот вопрос сегодня является самым актуальным для экономистов и чиновников, и ответа может быть два.

Фото: Гознак

И оба неприятные — национализация или приватизация.

Проблемы страны упираются в необходимость принципиально иного управления экономикой, пишет "НГ".

Для пополнения бюджета необходима приватизация, но многие считают, что повторение "залоговых аукционов" общество не примет ни в какой форме. Для этого сначала нужно сформировать рынок, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, добавив: большая приватизация должна будет состояться, но надо понять, кому и что продавать, повторения 94-го года допускать нельзя.

С ним согласен и бывший председателем ЦБ РФ в самый разгар "залоговых аукционов" с 1995-го по 1998 год Сергей Дубинин. По его словам, плюсом возможной приватизации является и разделение полномочий государства с частниками и повышение конкуренции, так как рынки в России сегодня сильно монополизированы.

При этом понятно, что железнодорожный транспорт и система электропередачи, а также предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) приватизированы не будут.

Со своей стороны, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о возможности национализировать основные отрасли российской экономики, поскольку речь идет об экономической безопасности в условиях боевых действий.

Директор департамента корпоративных финансов Артем Тузов отметил, что для приватизации в условиях санкций и отсутствия иностранных инвесторов просто нет рынка. Если же продавать все внутри страны, это будет сопровождаться разговорами о занижении цены проданных активов.

С учетом того, что государство не рассчиталось с населением за замороженные вклады 1991-1992 годов, рассчитывать на доверие граждан — идея спорная. Именно государство тогда было обязано создать новый класс собственников значительных финансовых активов, причем без проблемы инфляции.

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