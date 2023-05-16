Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Полковник Матвийчук заявил, что ВСУ не начинают контрнаступление из-за трёх военных проблем
Адвокат Князев назвал причины, по которым Ксении Собчак удаётся избежать статуса иноагента
Кнутов: наступления ВСУ не будет, если РФ нарастит удары по крупным складам на Украине
Подберёзкин заявил, что Запад объявит войну России, если даст Киеву истребители F-16
РВ: появились кадры вероятного поражения "Кинжалом" батареи ЗРК Patriot в Киеве
Леонид Агутин выиграл суд у Ильи Мамаева и потребовал миллион рублей за клевету
Эрдоган нацелен "на ещё более крупную победу" во втором туре выборов
Хабенский обманул Назарова, чтобы тот уволился из МХТ: "Нашёл себе оправдания"
МК: Хатылев объяснил, почему Patriot проиграл противовоздушный бой в Киеве

Власть решает: РФ спасёт "лютая" приватизация или сталинская национализация?

2:24
Экономика

Российскую экономику необходимо приспособить к санкционной войне и условиям проведения военной спецоперации. Этот вопрос сегодня является самым актуальным для экономистов и чиновников, и ответа может быть два.

Власть решает: РФ спасёт "лютая" приватизация или сталинская национализация?
Фото: Гознак

И оба неприятные — национализация или приватизация.

Проблемы страны упираются в необходимость принципиально иного управления экономикой, пишет "НГ".

Для пополнения бюджета необходима приватизация, но многие считают, что повторение "залоговых аукционов" общество не примет ни в какой форме. Для этого сначала нужно сформировать рынок, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, добавив: большая приватизация должна будет состояться, но надо понять, кому и что продавать, повторения 94-го года допускать нельзя.

С ним согласен и бывший председателем ЦБ РФ в самый разгар "залоговых аукционов" с 1995-го по 1998 год Сергей Дубинин. По его словам, плюсом возможной приватизации является и разделение полномочий государства с частниками и повышение конкуренции, так как рынки в России сегодня сильно монополизированы.

При этом понятно, что железнодорожный транспорт и система электропередачи, а также предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) приватизированы не будут.

Со своей стороны, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о возможности национализировать основные отрасли российской экономики, поскольку речь идет об экономической безопасности в условиях боевых действий.

Директор департамента корпоративных финансов Артем Тузов отметил, что для приватизации в условиях санкций и отсутствия иностранных инвесторов просто нет рынка. Если же продавать все внутри страны, это будет сопровождаться разговорами о занижении цены проданных активов.

С учетом того, что государство не рассчиталось с населением за замороженные вклады 1991-1992 годов, рассчитывать на доверие граждан — идея спорная. Именно государство тогда было обязано создать новый класс собственников значительных финансовых активов, причем без проблемы инфляции.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Секретный доклад Кремлю: приватизация объявлена незаконной
Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
Куда пропал танк "Армата", объяснил Дмитрий Рогозин

Российский танк способен выполнять задачи без экипажа, подчеркнул экс-глава "Роскосмоса".

Дмитрий Рогозин объяснил, почему танки "Армата" не задействованы в зоне СВО на Украине
Военный эксперт Шурыгин заявил о необходимости второй волны мобилизации в войска ВС России
Нужна новая волна мобилизации — Шурыгин
"Кинжалы" и "Калибры" громят Киев: нанесён самый мощный удар с начала СВО
С тобой всё кончено. Капут!: европейцы в ярости от слов Зеленского про Россию
Условия жизни и труда играют немаловажную роль в развитии проституции Сергей Лебедев Движение "Талибан"*: пуштунская диктатура продолжается Александр Трубин Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова
Танкист ВС РФ описал первый бой с немецким "Леопардом"
Всё равно не примут: актриса Тарасова считает, что Галкину* не суждено вернуться в Россию
Урановая пыль повсюду? Жители и спецы сообщают о радиации в Хмельницком
Урановая пыль повсюду? Жители и спецы сообщают о радиации в Хмельницком
Последние материалы
Хабенский обманул Назарова, чтобы тот уволился из МХТ: "Нашёл себе оправдания"
МК: Хатылев объяснил, почему Patriot проиграл противовоздушный бой в Киеве
WSWS: власти Германии хотят повторить опыт Второй мировой войны против России
Боррель прокомментировал продажу переработанной российской нефти ЕС со стороны Индии
Российские военные десять часов отбивались от ВСУ, заперевшись в подбитом танке
Полковник ВСУ Свитан назвал ночную ракетную атаку на Киев "ответом" России за Кремль
ФСБ пресекла попытку вывезти из России два слитка золота на 126 млн рублей
Автоэксперт Кадаков оценил спрос на электромобили в РФ: "Это не для всех"
На электростанции Краснодара произошла авария
Пять российских пограничников ранены из-за атаки дрона ВСУ на здание управления УФСБ по Курской области
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников