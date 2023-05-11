Власти Молдавии придумали хитрый план по газу: намеренно "задрали" цены

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Действующие власти Молдавии специально удерживают высокий тариф на газ, заявил экс-президент страны Игорь Додон. По его мнению, так Майя Санду и её политики готовят "подушку безопасности".

Фото: newspotok.ru

Как подчеркнул Додон, исходя из биржевых цен на газ и положению на рынке жители страны должны платить за голубое топливо в три раза меньше.

"Власти хотят сформировать так называемую "подушку безопасности", дополнительную прибыль для "Молдовагаза", чтобы осенью, перед местными выборами, снизить тариф на газ и представить это как свое достижение — за наш счёт", — заявил экс-глава страны в Сети.

По словам Додона, за прошедшую зиму жителей страны хитро заставили трижды платить за голубое топливо:

выплатить налоги,

компенсировать взятый на газ кредит,

и оплатить непосредственно само топливо.

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