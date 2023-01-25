Экс-президент Молдавии Додон: по указке Запада Кишинёв может начать военные действия

Правительство Молдавии может развязать военные действия в стране "по указке" Запада, заявил бывший президент республики Игорь Додон. По его словам, никаких внешних угроз и предпосылок для этого нет, но "партнёры" могут "продавить" Кишинёв.

Как подчеркнул Додон, единственные, от кого исходит опасность для государства — власти страны.

"Предпосылок, что кто-то на нас нападёт, мы не видим, но риски, что нынешние власти своими шагами что-то спровоцируют по указке западных кураторов, это, конечно, есть, — пояснил экс-президент Молдавии в эфире "Россия 24". — Я считаю, что у нас нет внешних угроз для Республики Молдова, чтобы здесь началась война. Подавляющее большинство граждан Молдовы хотят мира, нам не нужна война, и то, что происходит в соседней стране".

Политик подчеркнул, что Кишинёву не нужно ввязываться в конфликт на Украине и необходимо обратить внимание на положение дел внутри страны.