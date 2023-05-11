Эффект от западных санкций, которые были призваны уничтожить российскую экономику, оказался противоположным, заявили аналитики. Рестрикции сумели обрушить и без того шаткое положение Украины.
Кроме того, ограничения запустили ускоренный процесс дедолларизации.
"Как ни парадоксально, санкции, которые были введены для сдерживания России, уничтожили экономику Украины. А тем временем, российские показатели ВВП вернулись к довоенным значениям", — передаёт Red Pilled TV.
Как подчеркнули авторы, доля долларовых запасов в мире резко сократилась. Показатель упал на восемь процентов всего за год, тогда как такого снижения востребованности американской валюты не было за 20 лет.
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