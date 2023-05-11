Red Pilled TV: западные санкции помогли России и уничтожили Украину

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эффект от западных санкций, которые были призваны уничтожить российскую экономику, оказался противоположным, заявили аналитики. Рестрикции сумели обрушить и без того шаткое положение Украины.

Фото: akket. com

Кроме того, ограничения запустили ускоренный процесс дедолларизации.

"Как ни парадоксально, санкции, которые были введены для сдерживания России, уничтожили экономику Украины. А тем временем, российские показатели ВВП вернулись к довоенным значениям", — передаёт Red Pilled TV.

Как подчеркнули авторы, доля долларовых запасов в мире резко сократилась. Показатель упал на восемь процентов всего за год, тогда как такого снижения востребованности американской валюты не было за 20 лет.

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