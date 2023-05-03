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Эксперт Громов рассказал, из-за чего ОПЕК+ снизила добычу нефти: цены заколебались

1:39
Экономика

С начала мая страны ОПЕК+ начали добровольно сокращать добычу нефти. Так, согласно подсчётам, показатель чёрного золота упадёт до 1,66 миллиона баррелей в сутки. Пока на изменения глобальный рынок "не отозвался", но случится это скоро, пояснил в беседе с Pravda.Ru главный по энергетическому направлению в Институте энергетики и финансов Алексей Громов.

Эксперт Громов рассказал, из-за чего ОПЕК+ снизила добычу нефти: цены заколебались
Фото: flickr. com

Процесс сокращения добычи нефти только начался и говорить об изменениях на рынке рано. Однако, вероятно, стоит ждать отклика в сторону стабилизации цен на уровне +80 долларов за баррель. По словам Громова, таким образом ОПЕК+ пытается стабилизировать отрасль в контексте интересов стран-партнёров, в том числе и России.

"Есть ещё один фактор, который мы должны учитывать в этой ситуации, что экономическое развитие Китая, который отвечает за восстановление спроса на нефть на мировом рынке после отмены "ковидных" ограничений, идёт не так быстро, как ожидалось ещё в начале года. Именно поэтому цены на нефть сегодня заколебались в таком неуверенном положении около примерно 80 долларов за баррель", — пояснил эксперт.

Для точного анализа рынка нефти необходимо подождать минимум месяц, подчеркнул Громов. По его словам, экономика КНР восстанавливается очень неторопливыми темпами, что усложняет задачу. Кроме прочего, ОПЕК+, вероятно, ставит перед собой ключевую задачу в поддержании отрасли на комфортном уровне, нежели её резкий обвал или подъём.

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Удар американских санкций обрушит нефть
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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