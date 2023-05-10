Дерипаска: осенью у России может появиться "окно возможностей"

2:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Предприниматель Олег Дерипаска считает, что осенью у России может появиться "окно возможностей" из-за вероятного дефолта США. Однако им вряд ли кто-то решит воспользоваться.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

"Окно возможностей у России появится осенью. Но, думаю, никто этим не собирается воспользоваться, значит, готовиться не будут. Пойдут как обычно — на авось", — написал Дерипаска у себя в телеграм-канале.

Так он прокомментировал публикацию одного из экономических телеграм-каналов с разбором текущей ситуации по госдолгу в США. Согласно прогнозам авторов канала, Америку ждет встряска, когда властям страны будет не до России.

Напомним, в настоящее время власти США ведут дискуссии относительно возможности повышения потолка государственного долга. Сейчас госдолг Соединённых Штатов превышает 31 триллион долларов.

Глава американского финансового ведомства Джанет Йеллен предупреждает, что к июня ведомство может исчерпать возможности по обслуживанию госдолга. А в таком случае США угрожает дефолт.

Однако республиканцы и демократы пока не могут прийти к согласию относительно потолока госдолга. Первые настаивают на том, чтобы при повышении потолка на полтора триллиона долларов сократить расходы на 4,8 триллиона. А вторые считают, что лимит надо повысить без каких-либо условий.

Между тем, число сторонников и противников повышения потолка госдолга среди американцев примерно поровну. При этом 45 процентов против повышения потолка, а 44 процента — поддерживают, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Wall Street Journal.

То есть самих американцев перспектива дефолта по госдолгу не сказать, что совсем не тревожит. Но и чрезмерного значения они этому не придают.

А раз так, то и нам особо на сей счёт волноваться едва ли стоит.

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