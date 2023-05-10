Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Ростовской области лжеаптекарь выставил на продажу "лекарство от рака" за 500 тысяч рублей
Соловьёв высказался о возвращении Пугачёвой в Россию: "В ножки ей упадите"
РВ: на "дороге смерти" в Бахмут пылают новые груды танков и бронемашин ВСУ
Ржавчина на автомобиле: как бороться
РВ: опубликованы видеокадры охваченного боями Артёмовска
В Тюменской области женщины-патрульные приняли путешественника в лесу за диверсанта и привязали его к дереву
Подоляк выразил возмущение словами Борреля об окончании конфликта на Украине
Ходаковский: слухи о ликвидации Залужного — вброс со стороны Киева перед наступлением
Кнутов: войска ВС Украины поменяли начинку дронов, которыми атакуют территорию РФ

Дерипаска: осенью у России может появиться "окно возможностей"

2:02
Экономика

Предприниматель Олег Дерипаска считает, что осенью у России может появиться "окно возможностей" из-за вероятного дефолта США. Однако им вряд ли кто-то решит воспользоваться.

Дерипаска: осенью у России может появиться "окно возможностей"
Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

"Окно возможностей у России появится осенью. Но, думаю, никто этим не собирается воспользоваться, значит, готовиться не будут. Пойдут как обычно — на авось", — написал Дерипаска у себя в телеграм-канале.

Так он прокомментировал публикацию одного из экономических телеграм-каналов с разбором текущей ситуации по госдолгу в США. Согласно прогнозам авторов канала, Америку ждет встряска, когда властям страны будет не до России.

Напомним, в настоящее время власти США ведут дискуссии относительно возможности повышения потолка государственного долга. Сейчас госдолг Соединённых Штатов превышает 31 триллион долларов.

Глава американского финансового ведомства Джанет Йеллен предупреждает, что к июня ведомство может исчерпать возможности по обслуживанию госдолга. А в таком случае США угрожает дефолт.

Однако республиканцы и демократы пока не могут прийти к согласию относительно потолока госдолга. Первые настаивают на том, чтобы при повышении потолка на полтора триллиона долларов сократить расходы на 4,8 триллиона. А вторые считают, что лимит надо повысить без каких-либо условий.

Между тем, число сторонников и противников повышения потолка госдолга среди американцев примерно поровну. При этом 45 процентов против повышения потолка, а 44 процента — поддерживают, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Wall Street Journal.

То есть самих американцев перспектива дефолта по госдолгу не сказать, что совсем не тревожит. Но и чрезмерного значения они этому не придают.

А раз так, то и нам особо на сей счёт волноваться едва ли стоит.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Секретный план Запада показали на весь мир: что уготовлено России?
Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Популярное
Двоих похоронила: Бабкина покидает Москву после внезапных потрясений

Российская певица Надежда Бабкина после похорон модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина решила уехать из Москвы для восстановления сил.

Российская певица Надежда Бабкина после скандальных похорон Зайцева покидает Москву
Эндокринолог Гуреева перечислила гражданам РФ способы быстрого избавления от жира на животе
О том, как избавиться от жира на животе, рассказала эндокринолог
Появились кадры, на которых российский дрон взорвался в руках бойца ВСУ
Россия снизила эффективность систем HIMARS в зоне СВО Украине — MWM
России стоило бы поучиться у Китая выживаемости Сергей Лебедев Движение "Талибан"*: пуштунская диктатура продолжается Александр Трубин Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова
Пугачёва опубликовала старые фото с ветеранами: "Как вас не хватает"
Армия России ликвидировала подразделение ВСУ под Горловкой
Сорок боевиков ВСУ умерли после того, как поели пельмени
Сорок боевиков ВСУ умерли после того, как поели пельмени
Последние материалы
Соловьёв высказался о возвращении Пугачёвой в Россию: "В ножки ей упадите"
РВ: на "дороге смерти" в Бахмут пылают новые груды танков и бронемашин ВСУ
Дерипаска: осенью у России может появиться "окно возможностей"
Ржавчина на автомобиле: как бороться
РВ: опубликованы видеокадры охваченного боями Артёмовска
В Тюменской области женщины-патрульные приняли путешественника в лесу за диверсанта и привязали его к дереву
Подоляк выразил возмущение словами Борреля об окончании конфликта на Украине
Ходаковский: слухи о ликвидации Залужного — вброс со стороны Киева перед наступлением
Кнутов: войска ВС Украины поменяли начинку дронов, которыми атакуют территорию РФ
Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе граждан РФ на военные сборы с двумя засекреченными пунктами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников