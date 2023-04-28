Аналитик связал дополнительную плату за раздачу интернета МТС с телефона с ростом себестоимости

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ведущий аналитик в Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с Pravda.Ru оценил решение МТС брать с абонентов деньги за раздачу интернета.

"Сегодня все операторы находятся в одинаковых условиях. Компании не могут повышать цены больше, чем уровень официальной инфляции, из-за соглашения Минцифры и ФАС (Федеральной антимонопольной службы. — Прим. ред.). При этом себестоимость растёт. Затраты на электричество увеличились. Льготные тарифы для таких корпораций отменены", — отметил эксперт.

По его словам, у МТС достаточно прибыли и компании не нужен дополнительный заработок. Операторы ищут возможность компенсировать рост себестоимости, сказал специалист.

"Это происходит в мягком режиме. Тетеринг-услуга востребована примерно для каждого десятого пользователя в России. Речь может идти о людях, которые используют старые тарифные планы с безлимитным интернетом и раздают его нон-стоп на другие устройства. Такие клиенты невыгодны оператору", — заключил собеседник издания.

Ранее в газете "Ведомости" заявили, что МТС намерен брать дополнительную плату с абонентов за раздачу интернета с телефона. Соответствующие оповещения получили некоторые клиенты в Московском регионе.

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