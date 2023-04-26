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Экс-советник ЦРУ Рикардс: у США один злейший враг, и это не Россия

1:28
Экономика

По мнению бывшего советника ЦРУ Джеймса Рикардса, у США есть только один злейший враг. Это — они сами, написал политик в материале для The Daily Reckoning.

Экс-советник ЦРУ Рикардс: у США один злейший враг, и это не Россия

Вашингтон сам решил использовать доллар в качестве оружия против своих политических оппонентов, из-за чего многие страны не рискуют проводить финансовые операции в американской валюте.

Рикардс напомнил, что Россия не слишком пострадала из-за американских финансовых санкций, и её действия на Украине на фоне этого не изменились. Однако теперь от собственных ограничений мучаются сами США, потому что их политические оппоненты и нейтральные государства откажутся от использования доллара при совершении платежей.

Экс-советник ЦРУ подчеркнул, что в текущих экономических сложностях США виновата вовсе не Россия.

"Я не думаю, что другие страны могут уничтожить доллар, но мы можем сделать это сами. Мы сами себе злейшие враги. Мы уничтожаем доллар санкциями и другой ошибочной политикой. США делают для уничтожения доллара больше, чем наши враги", — написал Рикардс.

Упорно продолжая свою губительную политику санкций, Вашингтон упускает последнюю возможность прекратить дедолларизацию глобальной экономики, а тем временем другие страны вводят новые торговые валюты и создают собственные платёжные каналы.

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В США паника: доллар летит в пропасть. Как изменится мир после санкций Запада?
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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