Экс-советник ЦРУ Рикардс: США не провалились в борьбе с Россией — всё ещё хуже

2:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия в экономическом противостоянии с Соединёнными Штатами повела себя совсем не так, как того ожидали на Западе, считает экс-советник ЦРУ, ныне финансовый эксперт Джеймс Рикардс.

Сами ограничительные меры, которые США ввели в отношении России, он назвал экстремальными и беспрецедентными. Однако противостояние развивается далеко не так, как того хотелось бы Вашингтону, говорится в материале издания The Daily Reckoning (перевод "ПолитРоссии").

"Россия была исключена из глобальной финансовой телекоммуникационной системы SWIFT, что стало важным событием. Также был составлен длинный список российских банков, олигархов и крупных компаний, которым было запрещено заключать сделки с западными партнёрами", — отметил Рикардс.

Отметим, что корректнее всё же было бы сказать об исключении ряда крупнейших российских банков из системы SWIFT, а не России. Впрочем, речь идёт о действительно самых значительных финансовых организациях нашей страны.

По прогнозам западных аналитиков, санкции должны были стать тяжелейшим ударом для российской экономики. Ожидалось, что российский ВВП снизится на действительно грандиозные 25 процентов в 2022 году.

По словам Рикардса, его мнение уже тогда не совпадало с предсказаниями коллег из США и Европы. В отличие от них он сразу сказал, что санкции против России будут не просто провалом, а гораздо хуже.

Ныне он отмечает, что санкции не только не нанесли большого экономического ущерба России, но и ударили по США, навредив их позициям в мире.

По словам Рикардса, такой прогноз был не таким уж и сложным делом. Можно было предположить, что Россия не станет вести себя как боксёрская груша и просто принимать удары противника.

Вместо этого она будет отвечать и разрабатывать решения для обхода западных ограничений.

В итоге так и получилось. Финансовое противостояние с Россией пошло по неприятному для Вашингтона сценарию. И даже министр финансов США Джанет Йеллен недавно признала, что санкции вредят американскому доллару.

Она, впрочем, подчеркнула, что американская валюта всё равно сохранит статус резервной в мировой торговле. Но иного от министра финансов США и трудно было бы ожидать.

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