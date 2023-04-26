Доцент РУДН Гиринский рассказал о малоизвестных выплатах, положенных россиянам

Многие россияне не знают о том, что могут претендовать на некоторые малоизвестные выплаты, которые носят заявительный характер, рассказал экономист, доцент РУДН Андрей Гиринский.

По его словам, многодетным и малообеспеченным семьям, собравшим необходимые документы, предоставляют адресную денежную поддержку.

"В процессе принятия решения должен быть подтверждён статус малоимущего", — отметил эксперт в беседе с агентством "Прайм".

Он пояснил, что при рассмотрении заявления специалисты также обращают внимание на финансовую обеспеченность членов семьи, общее количество детей, которые не достигли 18-летия, возраст родителей и регион проживания.

Если проблем с документами не будет, гражданам предоставят разовую выплату к 1 сентября или матпомощь в честь Дня матери, указал специалист. Как подчеркнул Гиринский, в некоторых случаях детям, идущим в первый класс, дают до 10 тысяч рублей.

Эксперт добавил, что на дополнительные выплаты могут претендовать и пенсионеры. Деньги можно получить при следующих обстоятельствах:

50-летний юбилей брака;

Наличие малолетних детей на иждивении после выхода на пенсию;

День рождения пенсионера, если это юбилейная дата (предоставляется в отдельных субъектах РФ).

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