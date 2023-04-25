Сенатор разъяснила, кому в мае поднимут пенсии на 7 500 рублей

1:01 Your browser does not support the audio element. Россия

С 1 мая 2023 года в России увеличивается размер пенсий для людей старше 80 лет, а также лицам с первой группой инвалидности. Об этом заявила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

По ее словам, первым этапом повышения будет увеличение фиксированной выплаты на 7 500 рублей. Это повышение затронет всех пенсионеров в возрасте от 80 лет и старше, у которых фиксированная выплата будет увеличена в два раза. Повышение будет проходить в беззаявительном порядке. Кроме того, фиксированная выплата будет увеличена для граждан с первой группой инвалидности.

Также инвалидам первой группы и пенсионерам от 80 лет положена компенсационная выплата в размере 1 200 рублей, если у них есть трудоспособный человек, который готов оказывать помощь на постоянной основе.

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