Бывшие менеджеры IKEA взялись за «Яндекс Маркет»

0:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

После покупки оставшихся товаров от IKEA, которая покинула рынок России, маркетплейс «Яндекс Маркет» решил развивать категорию мебели и нанял бывших менеджеров шведского мебельного концерна, которые будут заниматься разработкой сервисов для заказа кухонь и гардеробных систем.

В то же время, другие маркетплейсы также развивают сегмент крупногабаритной мебели. Однако производители пока относятся к продаже таких товаров на онлайн-площадках скептически, предпочитая продавать на подобных площадках только DIY-товары.

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