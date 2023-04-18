В ЦБ РФ заявили, что не принимают решения по приказу "мировой закулисы"

1:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

В российском Центробанке опровергли информацию о том, что регулятор подчиняется приказам "мировой финансовой закулисы".

На просьбу ведущего подкаста "Лёгкие деньги" прокомментировать мнение о том, будто Центробанк "подчинён мировой финансовой закулисе" и делает то, что она приказывает, заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин заявил, что это миф, который сформировался в 90-е годы прошлого столетия.

"Относиться к этому утверждению нужно, как к мифу, который по всей видимости, сформировался в 90-е годы. Тогда у нас была гиперинфляция, большие бюджетные дефициты. И Международный валютный фонд активно участвовал в том, чтобы помочь достичь макроэкономической стабилизации", — цитирует Заботкина РИА "Новости".

По его словам, политику регулятора определяет исключительно совет директоров, а не "мировая финансовая закулиса".

Ранее о независимости кредитно-денежной политики ЦБ РФ заявляла и глава Центробанка Эльвира Набиуллина: "Свою денежно-кредитную политику мы проводим независимо, независимо принимаем решения о ключевой ставке".

Россия является членом Международного валютного фонда с 1 июня 1992 года. С того времени и по 2000 год Россия воспользовалась кредитами МВФ на общую сумму около 22 миллиардов долларов.

С 2000 года Россия ни разу не обращалась за кредитами Международного валютного фонда.

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