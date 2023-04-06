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Хозяин "Пятёрочки" рассказал, что россияне стали патриотами и разлюбили западные бренды

1:47
Экономика

Хотя после начала СВО из российских супермаркетов ушли некоторые западные бренды, их успешно заменили российские аналоги. Об этом рассказала владелец сети магазинов "Пятёрочка" Екатерина Лобачёва.

Хозяин "Пятёрочки" рассказал, что россияне стали патриотами и разлюбили западные бренды

В прошлом году ритейлер X5 Group, который управляет сетями "Пятёрочка", "Перекрёсток" и "Чижик", обновил ассортимент из-за ухода части иностранных брендов потребительских товаров. Однако глава компании Екатерина Лобачёва заявила, что уход "Кока-колы" и "Пепси-колы", а также других марок привёл к тому, что россияне стали большими патриотами и теперь приобретают отечественные аналоги.

"Для каждого товара оценивались объёмы производства в России и выделялись несколько вариантов замен, — рассказала Лобачёва в интервью РБК. — Самым плохим сценарием была необходимость быстрого замещения продукта. Если объём мощностей поставщика на замену достаточен, то, собственно говоря, кризиса нет, потому что свято место пусто не бывает. Если же он низкий, значит нужно смотреть с точки зрения прямого импорта — откуда привезти аналог. Оказалось, аналогов-то много".

Лобачёва также рассказала, что к настоящему моменту X5 Group не сталкивался ни с одним видом импортной продукции, который невозможно было бы заменить. Список товаров параллельного импорта довольно быстро пополняется, а в других странах множество неплохих аналогов, включая и категорию крепких алкогольных напитков. Пока покупатели к ним ещё привыкают, а российские поставщики наиболее быстро заменяют западные бренды в категориях косметики, бытовой химии и средств личной гигиены.

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Российские санкции: будут ли расти цены на продукты?
Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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