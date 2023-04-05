"Дочка" российской госкорпорации "Ростех" — АО "Станкопром" — подала в суд на Пермский завод металлообрабатывающих центров (ПЗМЦ) с требованием выплатить 75,3 млн рублей долга.
Согласно исковому заявлению, "Станкопром" предоставил предприятию из Перми заём в 270 млн рублей и теперь требует возвращения процентов.
Структура "Ростеха" допускает продажу недвижимого имущества пермской компании, которое являлось обеспечением сделки, пишет издание properm.ru.
По словам авторов материала, обращение в суд стало продолжением корпоративного конфликта между ПЗМЦ и "Станкопром", длящимся с 2019 года.
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