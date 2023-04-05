Пермский завод задолжал структуре "Ростеха" 75 миллионов рублей

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

"Дочка" российской госкорпорации "Ростех" — АО "Станкопром" — подала в суд на Пермский завод металлообрабатывающих центров (ПЗМЦ) с требованием выплатить 75,3 млн рублей долга.

Согласно исковому заявлению, "Станкопром" предоставил предприятию из Перми заём в 270 млн рублей и теперь требует возвращения процентов.

Структура "Ростеха" допускает продажу недвижимого имущества пермской компании, которое являлось обеспечением сделки, пишет издание properm.ru.

По словам авторов материала, обращение в суд стало продолжением корпоративного конфликта между ПЗМЦ и "Станкопром", длящимся с 2019 года.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Прокуратура Тюмени против суда: коррупционный конфликт на 5 млрд