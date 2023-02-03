Нижнетагильское предприятие "Уралвагонзавод" (УВЗ) обязано выплатить компании, поставившей по госконтракту оборудование, 46,4 млн рублей, решил арбитражный суд Свердловской области.
Ранее ООО "Вирсо" направило исковое заявление в суд, в котором указало, что исполнило взятые на себя обязательства на сумму 251,6 млн рублей, но в качестве оплаты УВЗ перевёл только 206,5 млн рублей.
Представители "Уралвагонзавода" подали встречный иск, обвиняя "Вирсо" в надлежащем выполнении условий контракта и требуя взыскать залоговое имущество на всю сумму договора.
Суд рассмотрел материалы дела, сообщает издание tagilcity.ru, и постановил: УВЗ должен исполнить договорённости, то есть выплатить ООО "Вирсо" 46,4 млн рублей. Также предприятию надлежит возместить истцу сумму пошлины в размере 300 тысяч рублей.
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