Суд обязал "Уралвагонзавод" выплатить 45 млн рублей долга

Нижнетагильское предприятие "Уралвагонзавод" (УВЗ) обязано выплатить компании, поставившей по госконтракту оборудование, 46,4 млн рублей, решил арбитражный суд Свердловской области.

Ранее ООО "Вирсо" направило исковое заявление в суд, в котором указало, что исполнило взятые на себя обязательства на сумму 251,6 млн рублей, но в качестве оплаты УВЗ перевёл только 206,5 млн рублей.

Представители "Уралвагонзавода" подали встречный иск, обвиняя "Вирсо" в надлежащем выполнении условий контракта и требуя взыскать залоговое имущество на всю сумму договора.

Суд рассмотрел материалы дела, сообщает издание tagilcity.ru, и постановил: УВЗ должен исполнить договорённости, то есть выплатить ООО "Вирсо" 46,4 млн рублей. Также предприятию надлежит возместить истцу сумму пошлины в размере 300 тысяч рублей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.