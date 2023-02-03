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Суд обязал "Уралвагонзавод" выплатить 45 млн рублей долга

Экономика

Нижнетагильское предприятие "Уралвагонзавод" (УВЗ) обязано выплатить компании, поставившей по госконтракту оборудование, 46,4 млн рублей, решил арбитражный суд Свердловской области.

Суд обязал "Уралвагонзавод" выплатить 45 млн рублей долга

Ранее ООО "Вирсо" направило исковое заявление в суд, в котором указало, что исполнило взятые на себя обязательства на сумму 251,6 млн рублей, но в качестве оплаты УВЗ перевёл только 206,5 млн рублей.

Представители "Уралвагонзавода" подали встречный иск, обвиняя "Вирсо" в надлежащем выполнении условий контракта и требуя взыскать залоговое имущество на всю сумму договора.

Суд рассмотрел материалы дела, сообщает издание tagilcity.ru, и постановил: УВЗ должен исполнить договорённости, то есть выплатить ООО "Вирсо" 46,4 млн рублей. Также предприятию надлежит возместить истцу сумму пошлины в размере 300 тысяч рублей.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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