Bloomberg: Золото удерживает рост выше $ 2000 на фоне большого падения доллара

1:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цены на золото продолжают свой рост и достигли 13-месячного максимума, а аналитики предполагают, что металл может протестировать свою рекордную цену. Причинами такого роста послужил:

падение доллара,

увеличение ставок на убежище и спекуляции,

а также ожидание завершения агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики в США.

Во вторник цена на золото закрылась выше порога в 2000 долларов за унцию впервые с марта 2022 года. Этот факт подпитывает прогнозы аналитиков, что крупнейшая экономика мира может приближаться к рецессии и повышает вероятность того, что Федеральная резервная система еще больше ослабит цикл повышения ставок. Это еще больше подтолкнуло к падению доллара, что стало дополнительным положительным фактором для золота.

Аналитик сиднейской Fat Prophets Дэвид Леннокс указал, что сейчас цена на золото в основном определяется опасениями по поводу доллара США, в то время как экономические факторы мало что могут поддержать валюту. Согласно его мнению, золотые слитки также получают "награду за безопасное убежище" из-за финансовых опасений, включая недавний банковский кризис и геополитическую напряженность.

Спотовое золото показало незначительный рост и торгуется по цене 2021,05 доллара за унцию по состоянию на 9:50 утра в Сингапуре после роста на 1,8% на предыдущей сессии. Спотовый индекс доллара Bloomberg снижается третий день подряд. Серебро выросло после роста на 4,3% во вторник, в то время как платина также выросла, а палладий упал.