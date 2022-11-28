Не верьте прогнозам: золото никуда не денется и всегда будет в цене

Информагентства сообщили, что российские компании отправили в Китай рекордный объём золота.

Как отмечается, в октябре объём экспорта оказался максимальным как минимум с 2016 года. Итак, у нас убыло в Китай 2,16 тонн золота на 124,6 миллиона долларов. Рекорд примерно с 2016 года. Хотя нас, вроде бы, успокоили, что РФ остаётся незначительным поставщиком на китайском рынке, где доминируют поставщики из Швейцарии и Канады.

Кроме того, сообщают о взлёте цен на золото, обосновывая это ослаблением доллара. Но такая абстрактная фраза, как

"дальнейшие результаты торгов будут зависеть от политики Федеральной резервной системы США"

не должна никого волновать. Банальный пассаж из терминологии экономической журналистики, потому что всё решается на бирже, где за час можно сделать миллиард. На повышении или понижении. Но золото всегда будет золотом.

Трою прославило "Золото Шлимана", а не Гомер

Вспомните, что тащили грабители из фараоновских пирамид — золото. Мумии, даже в дорогих саркофагах, оставляли археологам. Конкистадоры, хоть и завезли из Америки перец и табак, но всегда требовали от индейцев только золото. Да и относительно недавно, по историческим меркам, бывший российский подданный Шлиман искал не мифическую Трою, а золото. Уже есть устойчивое выражение, не "Троя Шлимана", а "Золото Шлимана".

Невзирая на все соцопросы и экономические прогнозы, если у вас есть лишний рубль, "коллекционируйте" золото. Всегда и везде оно будет только подниматься в цене. Пробу драгметалла оставим на ваш вкус.

Чем же так прославилось золото. Во-первых, на дороге оно не валяется, его надо добывать и нередко большим трудом. К тому же, оно вечно и не имеет привычки девальвироваться в цене. А если ещё к нему прикоснётся рука, например, художника типа Фаберже — цена повысится в несколько раз. Но те, у кого есть деньги, готовы и на монеты, и на слитки. По крайней мере, они не ломаются и не горят.

В каких только отделениях наших банков не продавали золотые монеты. Понятно, что легально и свежевыпеченные. Также шли сообщения, что можно было купить и золотые слитки. Всё стоило, конечно, недёшево, но драгметалл разлетался. Не уверен, что он теперь хранится про запас в трехлитровой банке, закопанный где-то на даче в России.

Многоопытные торговцы драгметаллами давно говорят о буме на золотые изделия. В любом варианте, но лучше, конечно, в чистом — слитках и монетах. Золото никогда не теряло свойство "надёжной пристани". Не верьте ни экспертам, ни экономистам, никому. Якобы сейчас этот металл, по сравнению с какой-то валютой, обесценивается, но уже завтра он перегонит все мыслимые прогнозы по стоимости.

Всегда, при любой погоде, а значит и при любом режиме, как бы хорошо вам при нём не жилось, своё будущее вы будете обеспечивать золотыми. Действительно, изменится режим, изменится валюта, а это похуже девальвации, зато металл не потеряет своих физических свойств. Как и свойств стабильной "металлической" валюты во всём мире.

Человек всегда найдёт свой миллениум

Накануне миллениума в США многие опасались сбоя в электрической сети, полагая, что это приведёт к финансовому мировому кризису. Как результат, американцы бросились скупать не аккумуляторы и электрогенераторы, а золотые монеты. На фоне такого спроса сотрудникам монетного двора в Нью-Йорке пришлось даже работать сверхурочно.

Да, США всё-таки для многих — показатель богатой и сытой страны, которая всё время идёт в авангарде "золотой лихорадки". Но и другие страны стараются не отставать, как Китай, в плане пополнения своего золотого запаса. Как на физическом, так и на юридическом уровне.

Уже в 2000 году во всём мире было переплавлено в монеты более 100 тонн золота. А это на 60 процентов больше, чем было переплавлено в предыдущий год. Понятно, сегодня эти цифры только увеличиваются.

Конечно, экономисты пытаются связать спрос на золото с финансовыми мировыми рынками. Если лет двадцать назад они обвиняли в таком спросе нестабильность в Азии, сегодня всё чаще речь идёт о России.

Санкции,

грядущий энергетический кризис,

дела валютные.

Опираясь на все эти страхи, многие начинают задумываться, в чём хранить "деньги". Например, вице-президент фирмы "Блэнчард и Ко" Кристофер Холтон рассказывал об американском враче, который купил золотых монет на более, чем 200 тысяч долларов. Акцент финансист сделал на то, что, если раньше врач вкладывал деньги в акции, то теперь просто "решил обезопасить своё состояние".

Некоторые граждане России недавно так же решили себя "обезопасить". Неслучайно пару лет назад СБ сообщал о рекордном спросе наших сограждан на золото. А Минфин вообще недавно допустил введение лимита на вывоз золота из России. Так что, рубль — хорошо, и юань тоже, но наши друзья предпочитают золото.

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