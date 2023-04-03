Отчёт Эвана Гершковича: российскую экономику ожидают "ужасные прогнозы"

2:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Из-за введённых санкций российская экономика может столкнуться с долгосрочными проблемами. Пока россияне их в полной мере ещё не ощутили.

Мнение экспертов о настоящем и ближайшем будущем российской экономики разделились. К примеру, Организация экономического сотрудничества и развития и Всемирный банк прогнозировали, что российский ВВП сократится на 5,6% и 3,3% в 2022 и в 2023 соответственно. А Международный валютный фонд, наоборот, увидел рост ВВП на 0,3% в 2023. Другие эксперты дают разные ответы на вопрос о ближайшем будущем российской экономики, исходя из различных показателей.

Задержанный в Российской Федерации по подозрению в шпионаже журналист издания Wall Street Journal Эван Гершкович за два дня до ареста опубликовал статью, в которой российской экономике прогнозировались "наихудшие последствия широкомасштабных санкций". По его мнению, они должны были быть вызваны инфляцией, нехваткой рабочей силы и утечкой мозгов. Сразу несколько ключевых российских отраслей сражаются со всё большей мировой изоляцией.

Даже самые оптимистические прогнозы экономического роста страны ужасны, как заявила американскому изданию бывший сотрудник Центробанка Александра Прокопенко. Она полагает, что для такой экономики, как Россия, и один процент роста (прогноз МВФ) "просто ничто", это даже не уровень поддержки. Хотя в отчёте Wall Street Journal признаётся, что этот эффект вряд ли повлияет на проведение СВО или способность производить оружие в краткосрочной перспективе, здесь всё же прогнозируется усугубление проблем, которые изменят траекторию российской экономики.

По мнению экономиста Венского института международных экономических исследований Василия Астрова, российская экономика отправляется в советские времена, когда страна пыталась всё производить самостоятельно. Но почти невозможно должно образом заменить то, что отсутствует.

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