Le Figaro: по Европе прокатилась волна гнева из-за Украины

0:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европейские фермеры в гневе из-за того, что не могут сбыть зерно на фоне навязанного экспорта с Украины, сообщили аналитики.

По их словам, покупатели предпочитают зерновые из Незалежной из-за предельно низкой стоимости, тогда как "отечественное" зерно гниёт на складах.

"По восточноевропейским деревням прокатилась волна гнева. Поляки, румыны и болгары возмущены неконтролируемым наплывом зерновых с близлежащей Украины", — передаёт Le Figaro.

Фермеры жалуются, что урожай некому продавать, а снижать цены до украинского зерна — равно банкротству.

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