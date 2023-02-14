Литовские фермеры объявили "войну" правительству: литры молока в землю

Литовские фермеры протестуют против закупочных цен на молочную продукцию и в знак протеста выливают молоко литрами на дороги и в поля. По мнению работников сельского хозяйства, переработчики присваивают себе 100 процентов прибыли, передаёт EADaily.

Так, фермеры требуют справедливых закупочных по стандарту "литр молока — литр бензина".

"Сельчан возмущают оптовые закупочные цены в размере 0,78 евро/литр. В цепочке "корова — конечный покупатель" у производителей молока самые низкие доходы. Переработчики присваивают себе 100 процентов прибыли, розничная торговля — ещё от 25 до 30процентов", — пишет издание.

Известно, что за время протестов фермеры раздали 5 тонн молока и 1 500 килограммов свежих сыров, что осталось, просто вылили.

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