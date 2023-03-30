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НГ: власть запускает пенсионную реформу в долг у народа

2:32
Экономика » Финансы » Деньги

Очередная идея посетила чиновников российского Минфина. Новая затея теперь называется программой "долгосрочных сбережений".

НГ: власть запускает пенсионную реформу в долг у народа

Цель понятна — государству откровенно не хватает "длинных денег", вот только сограждане спасать экономику ценой своих кровно заработанных не рвутся, пишет "НГ".

Понятно, что никакие "будущие выгоды" (как минимум пока) не защищают деньги от инфляции и девальвации. Стагнация экономики делает массовые накопления с сохранением покупательной способности практически невозможными.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов подчеркнул, что обострился дефицит "длинных денег", в том числе в связи с уходом иностранных инвесторов".

Чиновники, тем не менее, пытаются внедрять в массы финансовые инструменты для долгих сбережений. В целом это — калька с программ добровольных и квазидобровольных пенсионных накоплений во множестве других государств. Убрали только слово "пенсионный", но и так понятно, для чего всё затевается.

Если вкратце, россиянам предлагают заключить договор минимум на 15 лет с негосударственным пенсионным фондом.

Как пояснил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, гражданам будет предоставлена возможность перевода уже сформированных средств из одного НПФ в другой без потери инвестиционного дохода.

Государство обещает (если "белая" з. п. человека до 80 000 рублей в месяц) доплатить 1 рубль к каждому рублю гражданина, и т. д. — чем больше зарплата, тем больше доплатят власти "к старости".

При этом, чиновники знают, что никакого мотива у людей доверить деньги негосударственной структуре нет, поэтому обещают подписавшимся бюджетные выплаты и льготы. То есть, переход чьих-то денег в НПФ будет произведён за счёт налогов других налогоплательщиков — пишет издание.

Взносы по программе будут софинансироваться государством, которое гарантирует сохранность накоплений Минфин пообещал, что защита сбережений составит 2,8 млн руб., что вдвое выше, чем по банковским депозитам.

Эксперты сомневаются, что новое предложение Минфина заинтересует заметную часть населения — доля способных к сбережениям граждан может увеличиться только при возобновлении роста реальных доходов населения, считает доцент РАНХиГС Артём Голубев.

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Пенсионная реформа: лохотрон или способ накопить на старость?
Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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