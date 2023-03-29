Глава российского государства Владимир Путин в ходе сегодняшнего совещания с членами правительства выразил мнение о том, что санкции вполне способны в перспективе оказать негативное воздействие на отечественную экономику. Именно по этой причине в настоящее время нужно активно решать вопросы внутреннего спроса.
В связи с нелегитимными ограничениями, ранее введенными против экономики РФ, власть должна сделать все возможное для того, чтобы обеспечить устойчивое повышение внутреннего спроса, призвал Путин. По его словам, в текущих реалиях именно это – ключевой фактор роста национальной экономики.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Северная Корея готова присоединиться к специальной военной операции.