Путин: в перспективе санкции еще могут оказать негативное влияние на российскую экономику

0:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава российского государства Владимир Путин в ходе сегодняшнего совещания с членами правительства выразил мнение о том, что санкции вполне способны в перспективе оказать негативное воздействие на отечественную экономику. Именно по этой причине в настоящее время нужно активно решать вопросы внутреннего спроса.

В связи с нелегитимными ограничениями, ранее введенными против экономики РФ, власть должна сделать все возможное для того, чтобы обеспечить устойчивое повышение внутреннего спроса, призвал Путин. По его словам, в текущих реалиях именно это – ключевой фактор роста национальной экономики.