Эксперт рассказал об особенностях страхования недвижимости

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г. В. Плеханова" Дмитрий Осянин, рассказал, какие моменты следует учесть при страховании жилья.

Экономист посоветовал позаботиться о своей недвижимости. Жилью может грозить пожар, ограбление, бытовые затопления, взрывы газа и другие непредвиденные обстоятельства.

Ранее "Росгосстрах" сообщил, что за отмену и задержку авиарейса можно получить компенсацию.

Осянин посоветовал предусмотреть в страховке компенсацию вреда соседям.

"Важно, чтобы в полисе предусматривалось страхование гражданской ответственности и ее расширение при проведении ремонта нанятыми бригадами. Тогда страховая компания произведет выплаты за ущерб собственникам жилья и компенсирует ущерб соседям", — цитирует слова Осянина "Вести Подмосковья".

Он отметил, что существуют стандартные программы страхования сроком на год, где прописаны самые распространённые риски. Классические договоры включают индивидуальную оценку имущества и персональный подбор рисков.

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получить компенсацию