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Эксперт рассказал об особенностях страхования недвижимости

1:17
Экономика

Кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г. В. Плеханова" Дмитрий Осянин, рассказал, какие моменты следует учесть при страховании жилья.

Эксперт рассказал об особенностях страхования недвижимости

Экономист посоветовал позаботиться о своей недвижимости. Жилью может грозить пожар, ограбление, бытовые затопления, взрывы газа и другие непредвиденные обстоятельства.

Ранее "Росгосстрах" сообщил, что за отмену и задержку авиарейса можно получить компенсацию.

Осянин посоветовал предусмотреть в страховке компенсацию вреда соседям. 

"Важно, чтобы в полисе предусматривалось страхование гражданской ответственности и ее расширение при проведении ремонта нанятыми бригадами. Тогда страховая компания произведет выплаты за ущерб собственникам жилья и компенсирует ущерб соседям", — цитирует слова Осянина "Вести Подмосковья".

Он отметил, что существуют стандартные программы страхования сроком на год, где прописаны самые распространённые риски. Классические договоры включают индивидуальную оценку имущества и персональный подбор рисков. 

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получить компенсацию
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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