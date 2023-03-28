Росатом анонсировал проект по ветроэнергетике в Ульяновской области

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Во вторник, 28 марта, корпорация "Юматекс", которая является дивизионом Росатома, и руководитель Ульяновской области Алексей Русских договорились о реализации проекта в области ветроэнергетики.

"Ветроэнергетика традиционно даёт мощный импульс для развития смежных отраслей промышленности, в том числе композитов", — подчеркнул гендиректор компании "Росатом" Алексей Лихачёв на форуме "Композиты без границ".

По словам Лихачева, за компетенции и поставки первых российских композитных лопастей в ближайшее время отвечают акционерные общества "Юматекс" и "Новавинд". Инвестиции в проект составят более двух миллиардов рублей. В его реализации примут участие около 400 сотрудников.

Русских подчеркнул, что в Ульяновской области годами совершенствовали инфраструктуру, создавали производства и готовили законодательную базу для развития в этой сфере.

"Мы выделяли это направление инновационной специализации как ключевое", — добавил губернатор.

Ранее руководитель Ростовской области Василий Голубев рассказал о запуске трёх ветропарков на территории региона.

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