Дерипаска: "агония" финансовой системы США может задеть Россию

1:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российские власти должны принять план антикризисных мер на ближайшие месяцы, поскольку "агония" финансовой системы США может задеть важные для России рынки дружественных государств. Об этом заявил предприниматель Олег Дерипаска.

"Наблюдая за агонией, начавшейся в финансовой системе США, ясно отдаёшь себе отчет, что метастазы пойдут по всему миру, задевая и важнейшие для России рынки дружеских стран. В том числе рынки углеводородов, металлов, удобрений, продовольствия", — цитирует предпринимателя агентство "Прайм".

По его словам, российскому бизнесу и предприятиям очень важно как можно быстрее увидеть от российских властей план антикризисных мероприятий. Дерипаска подчеркнул, что это необходимо, дабы рассчитать свои силы на "ближайшие непростые месяцы".

Он считает, что кризис в США спровоцировали действия Федеральной резервной системы по подъёму ставок. И в России важно не повторять этих ошибок, считает Дерипаска.

Напомним, некоторое время назад в США обанкротился Silicon Valley Bank (SVB). Он стал крупнейшим обанкротившимся банком со времен финансового кризиса 2008-го. SVB занимал 16 место по величине активов.

После этого стало известно о проблемах у ещё нескольких американских финансовых организаций. Происходящее вынудило президента США Джо Байдена выступить со специальным заявлением, в котором он подчеркнул, что ситуация находится под контролем, а с финансовой системой страны всё в порядке.

Тем не менее, многие эксперты полагают, что проблемы могут оказаться весьма серьёзными и затронуть не только Соединённые Штаты.

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