Глава Республики Карелия сообщил о промышленном росте предприятий столицы региона

0:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

В ходе совещания по развитию Петрозаводска глава Республики Карелия Артур Парфёнчиков рассказал о повышении индекса промышленного производства в 2022 году на 102,5 процентов. Об этом сообщает издание karelinform.ru.

В региональном министерстве экономического развития считают, что рост связан с увеличением выпуска продукции на обрабатывающих предприятиях за счёт импортозамещения.





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