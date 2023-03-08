В Германии заявили об "огромном стрессе" из-за отказа от газа РФ

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Отказ от российского газа стал "огромным стрессом" для Германии, заявил помощник канцлера ФРГ по экономическим вопросам Йорг Кукис.

По его словам, заменить российского поставщика на альтернативного экспортёра оказалось непросто.

"Это было огромным стрессом. Более половины объёмов приходилось на Германию, поэтому очевидно, что заменить это было очень сложно", — заявил Кукис РИА Новости.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что Эстония предложила "урезать" потолок цен на российское топливо на 50 процентов. Так, к примеру, вместо 60 долларов за баррель, Таллин предложил лимитировать стоимость чёрного золота из РФ в 30 долларов.

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