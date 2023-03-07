Президент России Владимир Путин встретился с руководителем "Сбера" Германом Грефом. Тот поведал, что крупнейший российский банк закончил период убыточности.
После потери практически всех имевшихся у "Сбера" зарубежных активов, кроме расположенных в странах СНГ, эта кредитно-финансовая организация сумела закончить период убыточности. Об этом Герман Греф заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Греф добавил, что отделения банка работают в приграничных территориях, так что жители Белгородской, Курской и Воронежской областей получают весь спектр услуг
"Поэтому мы за прошедший период времени полностью сформировали резервы по всем сложившимся проблемам - рассказал Герман Греф. - Мы начинаем функционировать в своём обычном режиме, и не должно быть никаких сомнений в нашей устойчивости, и мы покажем наши финансовые результаты".
Российский президент отметил, что за счёт профессиональных действий всего российского банковского сообщества, правительственных структур и Центрального банка удалось преодолеть сложности, которые активно пытались создавать экономике нашей страны. Он поблагодарил всю команду Сбербанка, прошедшего через сложный период и восстановившего работу, который действует устойчиво и добивается прибыли.
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