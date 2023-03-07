Герман Греф: Сбербанк закончил период убыточности после потери всех зарубежных активов

1:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент России Владимир Путин встретился с руководителем "Сбера" Германом Грефом. Тот поведал, что крупнейший российский банк закончил период убыточности.

После потери практически всех имевшихся у "Сбера" зарубежных активов, кроме расположенных в странах СНГ, эта кредитно-финансовая организация сумела закончить период убыточности. Об этом Герман Греф заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Греф добавил, что отделения банка работают в приграничных территориях, так что жители Белгородской, Курской и Воронежской областей получают весь спектр услуг

"Поэтому мы за прошедший период времени полностью сформировали резервы по всем сложившимся проблемам - рассказал Герман Греф. - Мы начинаем функционировать в своём обычном режиме, и не должно быть никаких сомнений в нашей устойчивости, и мы покажем наши финансовые результаты".

Российский президент отметил, что за счёт профессиональных действий всего российского банковского сообщества, правительственных структур и Центрального банка удалось преодолеть сложности, которые активно пытались создавать экономике нашей страны. Он поблагодарил всю команду Сбербанка, прошедшего через сложный период и восстановившего работу, который действует устойчиво и добивается прибыли.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.