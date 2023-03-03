Российские чиновники изменили нормы передачи участков недр федерального значения на углеводороды во внутренних водах и территориальном море. Соответствующие данные появилась на сайте правовой информации.
Как написали в oilcapital.ru, недра станут предметом аукционов. Известно, что с 2020 года корпорации могли приобрести участки только по заявительному принципу. Этим занимались "Газпром нефть" и "Ямалшельф".
По данным СМИ, Роснедра намерены формировать предложения по участкам первого декабря и первого июня. Актуальный список можно будет посмотреть на сайте этого ведомства и Минприроды. Если в Роснедра поступит больше одной заявки, начнётся аукцион.
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