Участки недр федерального значения во внутренних водах будут выставляться на аукционы

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российские чиновники изменили нормы передачи участков недр федерального значения на углеводороды во внутренних водах и территориальном море. Соответствующие данные появилась на сайте правовой информации.

Как написали в oilcapital.ru, недра станут предметом аукционов. Известно, что с 2020 года корпорации могли приобрести участки только по заявительному принципу. Этим занимались "Газпром нефть" и "Ямалшельф".

По данным СМИ, Роснедра намерены формировать предложения по участкам первого декабря и первого июня. Актуальный список можно будет посмотреть на сайте этого ведомства и Минприроды. Если в Роснедра поступит больше одной заявки, начнётся аукцион.

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