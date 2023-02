Эксперт призвал скупать медикаменты и электронику на фоне ослабления рубля

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов рассказал, что делать с деньгами на фоне ослабления рубля.

По словам Емельянова, сейчас россиянам стоит купить импортные товары, которые они хотели приобрести ранее, поскольку их стоимость может вырасти. Прежде всего, речь идёт о медикаментах и электронике.

Он предупредил, что у россиян есть несколько недель на покупки, прежде чем начнут расти цены на импортные товары.

"Имеет смысл запастись тем, что вы и так купили бы в любом случае и за что не хотите переплачивать в будущем. Во-первых, это медицинские препараты и расходники — таблетки, витамины, линзы. Затем электроника — в первую очередь смартфоны, которые меняются раз в три-пять лет, — сказал Емельянов в беседе с NEWS.ru.

При этом он посоветовал не спешить с покупкой иностранной валюты, поскольку лучше дождаться, пока курс скорректируется. Что касается рублёвых сбережений, то их лучше вложить в акции ведущих российских компаний, гособлигации и доли в биржевых фондах, инвестирующих в золото и недвижимость, добавил Емельянов.

