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Эксперт призвал скупать медикаменты и электронику на фоне ослабления рубля

Экономика

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов рассказал, что делать с деньгами на фоне ослабления рубля.

Эксперт призвал скупать медикаменты и электронику на фоне ослабления рубля

По словам Емельянова, сейчас россиянам стоит купить импортные товары, которые они хотели приобрести ранее, поскольку их стоимость может вырасти. Прежде всего, речь идёт о медикаментах и электронике.

Он предупредил, что у россиян есть несколько недель на покупки, прежде чем начнут расти цены на импортные товары.

"Имеет смысл запастись тем, что вы и так купили бы в любом случае и за что не хотите переплачивать в будущем. Во-первых, это медицинские препараты и расходники — таблетки, витамины, линзы. Затем электроника — в первую очередь смартфоны, которые меняются раз в три-пять лет, — сказал Емельянов в беседе с NEWS.ru.

При этом он посоветовал не спешить с покупкой иностранной валюты, поскольку лучше дождаться, пока курс скорректируется. Что касается рублёвых сбережений, то их лучше вложить в акции ведущих российских компаний, гособлигации и доли в биржевых фондах, инвестирующих в золото и недвижимость, добавил Емельянов.

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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