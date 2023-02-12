Аналитики спрогнозировали ослабление рубля из-за дефицита бюджета

Грядущей весной рубль может ослабнуть по сравнению с позициями доллара и евро на фоне дефицита бюджета в России, заявила аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал" Елена Кожухова.

Так, по словам аналитики, такой сценарий может быть обусловлен дефицитом бюджета. Как подчеркнула Кожухова, российские власти разрабатывают механизмы стабилизации бюджетных показателей после январского "ослабления".

"Например, возможность привязки налогов в нефтяной отрасли к другим сортам нефти взамен сильно подешевевшей Urals, а также добровольные корпоративные взносы со сверхприбылей за 2022 год, — передаёт "Прайм". — С другой, как минимум в первую половину весны общая экономическая неопределённость будет сохраняться, а рынок продолжит оценивать эффект введённых эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов в ЕС".

По мнению аналитика, это не значит, что рубль рухнет, скорее произойдёт среднее ослабление валюты. Так, валюта может устремиться к показателям: 78-81 рубль за доллар, евро — к 85-88 рублям, а китайский юань — к 11,50-12 рублям.

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