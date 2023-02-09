Путин о санкциях Запада: Кто-то думал, что у нас сразу всё рухнет и развалится

Президент России Владимир Путин рассказал, что, несмотря на старания Запада, российская экономика выстояла под гнётом санкций.

Президент России отметил, что уходящие из страны иностранные компании оставляют нам хорошее "наследство" в виде промышленной инфраструктуры и хорошо обученных кадров.

"Кто-то думал, что у нас сразу всё рухнет и развалится. Ничего подобного не происходит", — сказал российский лидер

Глава РФ подчеркнул, что российские бизнесмены успешно продолжают работу ушедших иностранных брендов, которые, по его словам, терпят значительные убытки из-за потери российских рынков.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.