Путин пожелал всего доброго иностранным брендам, уходящим с российского рынка

Президент РФ Владимир Путин высказался по поводу ухода с российского рынка иностранных брендов, в ходе которого они терпят колоссальные убытки.

Глава государства напомнил, что это решение об уходе принимают сами бренды.

"Сегодня многие из них, как вы знаете, под давлением своих правительств с нашего рынка уходят, ну — всего доброго. Но из-за потери нашего рынка несут огромные убытки. Это их выбор и решение", — сказал Путин на заседании наблюдательного совета "Агентства стратегических инициатив".

Президент подчеркнул, что многие компании вынуждены покидать рынок РФ под давлением, хотя сами они этого делать не хотят, с огромным сожалением оставляя налаженный и прибыльный бизнес, в который вложено не только немало средств, но также сил и души.

Путин отметил, что российские предприниматели быстро заполнили освободившиеся ниши на рынке, успешно продолжая начатую иностранными компаниями работу. Поэтому, подчеркнул президент, "ничего в России не рухнуло и не разваливается".