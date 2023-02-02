Российские компании придумали способ обойти антироссийские санкции

Как отечественные компании научились выживать в условиях жёстких западных санкций.

Около 70% российских компаний отыскали аналоги импортному оборудованию и запчастям в Китае. 12% отечественных организаций запустили поставки из прочих дружественных стран, найдя нужное оборудование в КНДР и Турции.

Ранее Владимир Зеленский отметил, что Россия увеличивает темп адаптации к санкциям.

Как сообщает издание argumenti.ru, некоторые предприятия прекратили выпуск продукции из-за дефицита западных товаров.

В 2022 году товарооборот между РФ и Китаем вырос почти на 30%. В прошлом году КНР поставила в Россию товаров на 76.1 млрд долларов.

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